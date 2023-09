L'assist di Goldman Sachs: "Azionario europeo sottovalutato"

Le azioni europee hanno registrato buone performance quest’anno, anche se la maggior parte dei rendimenti sono stati realizzati all’inizio dell’anno e infatti dall’inizio dell’estate lo STOXX Europe si è mosso in un range di negoziazione ristretto. Comunque, la valutazione dello STOXX Europe non è impegnativa con un P/E di appena 12,2x. Lo afferma Goldman Sachs in una ricerca sul tema, sottolineando lo sconto significativo rispetto al mercato azionario statunitense.

Secondo l’analisi della banca d’affari statunitense, tutti i settori in Europa scambiano con uno sconto rispetto ai settori comparabili statunitensi. “In effetti, lo sconto dell’Europa rispetto agli Stati Uniti non è mai stato così ampio (sulla base dei pesi dello stesso settore) – si legge nel documento – Si tratta di uno sconto maggiore rispetto alla crisi sovrana, alla crisi finanziaria globale o a qualsiasi precedente recessione europea”.



Secondo Goldman Sachs, non è tanto il fatto che l’Europa sia cheap, ma il fatto che è che “nessuno crede alla crescita“. “Riteniamo che il problema principale per l’Europa sia che gli analisti e gli investitori sono scettici sulla capacità delle aziende europee di crescere nel medio termine”, scrivono gli analisti.

Inoltre, viene fatto notare che le aziende stanno riacquistando azioni, l’issuance è prossima allo zero e il private equity è ancora un acquirente, a testimonianza della “natura sottovalutata di gran parte delle azioni europee quotate in borsa”. (Teleborsa)