Piazza Affari a passo di danza. Eccezione i titoli del lusso

La Borsa di Milano apre positiva. Piazza Affari segna un +0,52%. Bene anche gli altri principali listini del Vecchio Continente: Parigi apre a +0,54%, Londra a +0,46%, Francoforte a +0,52%.

TITOLI A PIAZZA AFFARI

Ferrari -1,2%.

Campari Bernstein abbassa il target price a 12,40 euro da 13,20 euro.

Ferragamo Goldman Sachs abbassa il target price a 11,80 euro da 13,60 euro.

Moncler -0,4%. Goldman Sachs taglia il target price a 68,50 euro da 73 euro.

Enel +0,4%, Snam , Italgas , A2A . Equita ha alzato il target di queste società.

INFLAZIONE USA

I mercati sono in attesa i dati sull’inflazione americana di dicembre da cui emergeranno indicazioni più chiare sulle prossime mosse delle banche centrali in materia di politica monetaria. Secondo l’agenzia di rating S&P, la Federal Reserve potrebbe procedere ad un primo taglio dei tassi entro la fine del secondo trimestre dell’anno. Sempre che non ci siano sorprese negative. Sempre Oltreoceano parte la stagione delle trimestrali con le banche in primo piano.

Intanto ieri la Bce ha lanciato un allarme sulla crescita dell’Eurozona. “Finora il rallentamento dell’attività economica è stato contenuto e graduale, ma i dati in arrivò indicano un futuro incerto e prospettive rivolte al ribasso”, ha detto il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos. Per quanto concerne l’Italia, gli investitori sono concentrati sul dato della produzione industriale.

Sul fronte asiatico, si registra un nuovo record per la Borsa di Tokyo con il Nikkei a +1,8% raggiungendo i massimi da febbraio 1990, grazie all’indebolimento dello yen che favorisce gli esportatori e alla cautela sull’imminente rialzo da parte della Banca del Giappone che sulla scia dei deboli dati salariali.

VALUTE

Sul valutario il cambio euro/dollaro si rafforza attestandosi a a 1,098 (1,0954 della vigilia), l’euro/yen è a 159,71 (-0,06%), mentre il dollaro/yen è a 145,392 (-0,17%). Stabile il bitcon(+0,06%) dopo che il via libera della Sec Etf a Wall Street.

ENERGIA

Stabile il prezzo del petrolio: il future febbraio sul Wti sale dello 0,87% a 72,06 dollari così come il Brent consegna marzo che sale dello 0,74% a 77,36 dollari. In calo dello 0,6% a 30,750 euro al megawattora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.