Piazza Affari al rallentatore aspettando la Fed Banche inarrestabili

Seduta all’insegna dell’incertezza per i listini del Vecchio continente. Piazza Affari apre attorno alla parità (-0,04%). Francoforte avvia le contrattazioni a -0,03%, Parigi segna +0,04% e Londra avanza dello 0,02% Occhi puntati dulla due giorni di riunione della Federal Reserve per avere indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria.

Intanto nel Far East la Banca del Giappone ha interrotto la sua politica di tassi zero per la prima volta dal 2017, mantenendo tuttavia un tono accomodante, il che ha pesato sullo yen. A Tokyo il Nikkei 225 ha terminato gli scambi in rialzo dello 0,66% a 39.978 punti. Gli investitori si attendono che Fed e Bce lascino i tassi ancora fermi fino a giugno.

In mattinata parlerà il vicepresidente Bce de Guindos, mentre nel calendario macro spicca l’indice Zew tedesco.

TITOLI

Moncler -2,4% dopo il collocamento di azioni da parte di uno dei soci.

Saipem BNP Paribas ha alzato il target price a 2,60 euro.

Prysmian . Berenberg avvia la copertura con Buy.

Eni . HSBC taglia il target price a 15,3 euro.

Diasorin La tedesca Qiagen ha annunciato una partnership con l’International Panel Physicians Association riguardante l’impiego di test per la diagnosi della tuberculosi. Il sistema denominato Interferon Gamma Release Assay (IGRA) è stato sviluppato congiuntamente da Qiagen e Diasorin

Enel ha sospeso la vendita della società di distribuzione elettrica in Argentina, Edesur, scrive Bloomberg citando una portavoce del gruppo elettrico.

Poste italiane . Repubblica scrive che l’Antitrust ha espresso dubbi sull’acquisizione del 49% di PagoPa, non tanto sul prezzo, ma sul fatto che non ci sia stata una gara.

Bper Banca S&P Global Ratings ha assegnato il rating BBB-/A-3 con outlook positivo.

Sulla stampa si parla della possibilità che Unipol presenti una lista di candidati per il nuovo consiglio d’amministrazione. Per la carica di CEO, si torna a parlare di Gianni Franco Papa, il banchiere formatosi in Unicredit, già presidente della controllata Banca Carige e membro del consigliere di amministrazione della banca, starebbe emergendo come principale candidato per l’incarico di amministratore delegato dell’istituto modenese, secondo quanto si apprende in ambienti finanziari.

Unicredit +1,1%.

Lottomatica . Gamma Intermediate, azionista di controllo, ha concluso l’operazione di cessione del 7,9% del capitale della società dei giochi attraverso una procedura di book-building accelerated offering (Abb) ad un prezzo di 10,90 euro per azione, con uno sconto dell’8,1% circa rispetto al prezzo di chiusura del titolo ieri.

Stellantis . In un’intervista al Sole 24 Ore l’AD Carlos Tavares, in merito all’ipotesi di un costruttore cinese in Italia, dice che il gruppo non teme la sfida cinese, ma “indebolire Stellantis in Italia non aiuterebbe l’Italia”. Sugli impegni del costruttore automobilistici in Italia, l’AD sottolinea l’obiettivo di aumentare la produzione a un milione di veicoli all’anno ma ribadisce l’invito al governo italiano ad aumentare gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche.

Leonardo , Enav . Le due società hanno siglato un memorandum of understanding finalizzato a mettere a punto una strategia per vendere prodotti e servizi in modo congiunto nel campo della gestione del traffico aereo, scrive il Sole 24 Ore.

VALUTE

Sul valutario, yen sotto pressione con l’euro che sale a 163 yen e il dollaro a 159,04 mentre l’euro dollaro è poco mosso a 1,086. Lo spread tra Btp e Bund, alla riapertura dei mercati obbligazionari, si riallarga a 123,3 punti. Il rendimento del decennale italiano si apprezza al 3,68 per cento.

ENERGIA

Petrolio sui massimi degli ultimi quattro mesi. Wti a 82,5 dollari il barile. Brent a 87 dollari.