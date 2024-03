Immobiliare, con 2 mila euro al mese puoi comprare solo 20 mq a Milano

Casavo, la società immobiliare online che offre soluzioni smart per vendere e comprare casa, ha condotto un’analisi che mette a confronto Milano, Roma, Madrid e Parigi per capire che tipo di casa ci si può permettere di acquistare guadagnando 2mila euro al mese e accendendo un mutuo di 30 anni all’80%.

Secondo Casavo l’acquisto è possibile accendendo un mutuo a 30 anni all’80%

Il risultato è indubbiamente sconfortante nel senso che i metri quadri acquistabili sono davvero pochi. “Bisogna specificare – ha detto Victor Ranieri chief operator office di Casavo- che Parigi e Milano sono le città più care tra quelle dove operiamo. E, tra le due, Parigi batte Milano. Inoltre a differenza della città lombarda i prezzi della capitale francese sono abbastanza uniformi, nel senso che quello che viene indicato come “centro” è un perimetro molto largo mentre a Milano c’è una evidente differenza di prezzo al metro quadro tra una zona come porta Romana e Baggio”.

E dunque a Parigi in centro, con un reddito mensile 2 mila euro e un mutuo a 30 anni 80%, si possono comprare, secondo l’analisi di Casavo, 12 metri quadri.

Madrid è la capitale meno cara nelle zone centrali

Tra le capitali Madrid è quella che offre più opportunità in centro: in distretti come Arganzuela o Salamanca, è possibile acquistare un appartamento nuovo di 33 metri quadri, mentre con gli stessi parametri a Milano in quartieri come Sant’Ambrogio e Parco Sempione i metri quadri sono circa 20. A Roma se si scelgono zone come Celio e Monti si arriva a 30 metri quadri.

Sempre considerando gli immobili di nuova costruzione, ma guardando alle zone più periferiche, è Roma che offre più metri quadri (mediamente 55 in quartieri come Eur e Colli Portuensi) seguita da Madrid (circa 47 metri quadri in quartieri come Hortaleza o Ciudad Lineal), per finire con Milano (25 metri quadri per un monolocale nuovo in zone come Forlanini e Lorenteggio).

Parigi, come detto, sembra giocare un campionato a parte, i metri quadri disponibili sono sempre irrisori e la differenza tra centro e periferia è praticamente inesistente: si va infatti da 12 metri quadri per un monolocale nuovo nel 4° arrondissement, passando per 15 mq nel 15°, fino a un massimo di 17 mq nel 19° arrondissement.

Le occasioni da ristrutturare nelle zone più decentrate

Fin qui se si parla di immobili nuovi mentre per quelli da ristrutturare si passa a 74 metri quadri nelle zone più decentrate di Madrid e Roma mentre per Milano si passa a 55.