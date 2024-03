Nvidia presenta la piattaforma Ai Blackwell ma nel dopoborsa il titolo scende

Nvidia lancia Blackwell che, ha spiegato, non è un chip ma una piattaforma di nuova generazione alimentata da chip che sono da sette a 30 volte più veloci dei precedenti H100 e che consumano 25 volte meno energia. Ottimizzati ovviamente per lo sviluppo di nuove e sempre più formidabili applicazioni delle aziende che vogliono implementare l’intelligenza artificiale nei loro sistemi. La nuova architettura, che si chiama così in onore di David Harold Blackwell, un matematico specializzato in teoria e statistica dei giochi e primo studioso nero inserito nella National Academy of Sciences, succede alla “vecchia” Nvidia Hopper (H100) lanciata due anni fa.

Sono stati i chip H100 a fare la fortuna della società. Hanno prezzi variabili tra i 20 e i 40mila dollari e un sistema complesso può arrivare anche 200 mila dollari e sono impiegati da tutti i maggiori player del settore Ai: Amazon Web Services, Dell, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle, Tesla e molti altri. Il successo ha permesso a Nvidia di presentare un quarto trimestre da record con 22 miliardi di ricavi e una crescita del 265% anno su anno. Tanto che il titolo in borsa è salito, nello stesso periodo di tempo, del 243%.

Il primato