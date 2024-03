Piazza Affari ha sempre voglia di salire. Male Erg

Dopo aver superato con slancio il test dell’inflazione americana, le Borse europee aprono in lieve rialzo. A Piazza Affari il Ftse Mib apre a +0,2% e Parigi a +0,1%. In deciso rialzo Madrid (+0,9%). L’aumento dei prezzi al consumo a febbraio negli Usa, lievemente superiore alle attese (+3,2%), non mette in discussione l’allentamento della politica monetaria ma rende un po’ più complicato il lavoro della Fed, alimentando le incertezze sull’avvio del primo taglio. Tuttavia gli analisti scommettono ancora su giugno. Wall Street ieri ha reagito bene mettendo a segno un nuovo record per lo S&P. In negativo invece le piazze asiatiche. In particolare, la Borsa di Tokyo è appesantita dalla rivalutazione dello yen, in vista della riunione della Boj, la prossima settimana. Oggi si guarda ai dati macroeconimici del Vecchio Contintente, dove il Regno Unito mostra una lieve crescita del Pil a gennaio (+0,2%).

TITOLI

Stellantis . Nomura taglia il giudizio a Neutral. Il titolo guadagna lo 0,5%

Leonardo . Mediobanca alza il target price a 23 euro. Quotazione piatta

Erg chiude il quarto trimestre con 155 milioni di euro di Ebitda, contro i 138 milioni del consensus. Previsioni sul 2024: l’Ebitda è previsto al massimo a 580 milioni di euro, parecchio sotto la stima del consensus. Perde oltre il 6%

StM . Bloomberg riporta che il governo italiano si oppone al rinnovo del mandato di presidente e amministratore delegato a Jean Marc Chery. Pare che i Tesoro sia scontento del piano di investimento in nuovi siti produttivi, del tutto sbilanciato sulla Francia.

Tim . Il Giornale riporta alcuni contenuti di un articolo de La Tribune secondo cui Iliad potrebbe proporsi a Tim per un’alleanza organica. Secondo il quotidiano, un’operazione di tale impatto sarebbe possibile solo con l’assenso del Governo. Il tiolo perde ancora il 2%

Eni La norvegese Vaar Energi, controllata in maggioranza da Eni, mira a una produzione elevata fino al 2030, a sostegno dei pagamenti dei dividendi, riporta l’azienda di estrazione in un aggiornamento del piano strategico.

Poste italiane . L’AD Matteo Del Fante sarebbe in pole position per la successione a Dario Scannapieco come prossimo AD di Cdp, secondo quanto riporta La Stampa. Il quotidiano cita anche il presidente di Ita Airways, Antonino Turicchi e il manager di Intesa Sanpaolo, Gaetano Micciché, come altri possibili candidati alla guida della Cassa.

Juventus prenderà parte alla prima edizione del nuovo formato del Mondiale per Club Fifa, in programma nell’estate 2025 negli Stati Uniti, si legge nel sito web del club bianconero. La competizione permetterà alla Juve di gareggiare contro alcuni dei migliori club al mondo in un torneo che vedrà coinvolte 32 squadre che arriveranno da ogni angolo del globo.

TOD’S chiude il 2023 con un risultato netto del gruppo a 50 milioni di euro, pari al 4,4% dei ricavi e più che doppio rispetto all’utile netto del 2022. In ottemperanza all’accordo quadro firmato in relazione all’Opa lanciata il 10 febbraio scorso sulle azioni Tod’s, il Cda ha deciso di proporre all’assemblea di non deliberare la distribuzione di dividendi. Le vendite di gennaio e febbraio sono salite in tutte le aree, eccetto la Cina, dove sono state leggermente in calo, ha detto un manager della società.

Wiit chiude il 2023 con un utile netto adjusted a 15,1 milioni di euro +14,9% rispetto al 2022 su ricavi pari a 130,1 milioni, in crescita del 9,5% trainati dalla crescita organica in Italia e Germania e dall’acquisizione di nuovi clienti oltre al contributo delle società acquisite.