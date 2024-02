Piazza Affari prende fiato dopo il record Bofa promuove Tim

Piazza Affari riprende fiato dopo il record dal 2008 segnato venerdi. Il FtseMib segna -0,3% a 31.365 punti. Piazza Affari sembra voler stare alla finestra in avvio di settimana in una giornata in cui manchera’ il riferimento di Wall Street, chiusa per la festivita’ del Presidente. I mercati guardano sempre al possibile taglio dei tassi, senza molta fiducia su un allentamento nel brevissimo termine. Domani la Bce pubblichera’ il dato relativo alle negoziazioni salariali, importante per le ripercussioni che potrebbe avere sulle future decisioni monetarie. La presidente Lagarde ha infatti affermato che l’andamento dei salari sara’ particolarmente monitorato in vista di futuri tagli dei tassi. Sul fronte macro mercoledi’ si procedera’ con la pubblicazione degli indici Pmi delle principali economie, con il focus soprattutto sull’Eurozona che tra le principali aree resta l’unica in contrazione, sia per quanto riguarda la componente manifatturiero, sia per quella dei servizi. Inoltre venerdi’ in Eurozona uscita’ l’indice Ifo, sulla fiducia degli imprenditori tedeschi ed il sondaggio della Bce sulle attese di inflazione, mentre negli Usa gli unici dati di rilievo saranno quelli di giovedi’ sui sussidi settimanali di disoccupazione. Sul listino giu’ Pirelli (-1,7%) dopo un report degli analisti di Hsbc che abbassa la raccomandazione sul titolo. Sale Tim (+3,6%), promossa dagli analisti di Bofa che hanno portato il tp a 0m4€qualche guadagno nell’energia per Enel (+0,7%) dopo una serie di ribassi, Italgas (+0,8%), Hera (+0,6%). Positive le banche con Monte Paschi (+0,5%), Bper (+0,7%). Unipol rifiata e consolida i guadagni di venerdi’ con un -1,6% Giu’ oggi il lusso, sale Saipem (+0,9%).

TITOLI

Unicredit. Il Cda ha approvato la propria lista dei candidati per il rinnovo del board, proponendo la conferma di Andrea Orcel come amministratore delegato e di Pier Carlo Padon alla presidenza.

Eni è “pronto ad accogliere a braccia aperte” nuovi investitori se il Tesoro deciderà di cedere una quota del 4% alla fine del processo di buyback. Lo ha detto l’ad Claudio Descalzi in un’intervista a La Stampa pubblicata sabato.

Banco BPM. Il patto di consultazione tra Fondazioni e Casse di previdenza azioniste ha ridotto la propria quota al 6,50%, dopo l’uscita di Fondazione Crt che lo scorso 13 febbraio ha ceduto il proprio 1,8%.

Tod’s. Il delisting attraverso L Catterton, il fondo partecipato da LVMH non porterà ad una vendita al gruppo del lusso francese, ha dichiarato il fondatore e ad di Tod’s Diego Della Valle, secondo quanto riportato dal Financial Times. L’azienda ha comunicato che a seguito degli acquisti effettuati il 16 febbraio L Catterton risulta complessivamente titolare di 1.576.930 azioni di Tod’s, rappresentative del 4,7651% del capitale sociale di Tod’s.

Newlat Food ha interrotto le negoziazioni per l’acquisizione del 100% del capitale di Princes dopo che Mitsubishi Corporation, che possiede la società britannica, ha rifiutato una nuova offerta rivista. Il gruppo alimentare dice di essere disponibile a valutare nuovamente l’operazione qualora il venditore fosse disposto a prendere in considerazione nuovamente la vendita in base all’ultima offerta presentata.

Anima continuerà a remunerare gli azionisti con i buyback oltre che con i dividendi, ed è pronto a guardare “con molta determinazione” ad eventuali opportunità di M&A. Lo ha detto l’ad Alessandro Melzi D’Eril a Milano Finanza.

Juventus ha annunciato un aumento delle perdite nette a 95,1 milioni di euro nella prima metà dell’anno finanziario 2023-24, rispetto una perdita di 29,5 milioni di euro nel primo semestre 2022-23. “Il primo semestre dell’esercizio corrente è penalizzato per circa 60 milioni di euro a livello economico dagli effetti diretti correlati alla mancata partecipazione della Prima Squadra alle competizioni UEFA,” ha detto il club