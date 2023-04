Borsa di Milano chiude in ribasso: la Bce annuncia tassi alti per lungo tempo

La Borsa di Milano (-1,1%) è la peggiore d’Europa. Resiste quota 28 mila

Chiusura in calo per le Borse europee con Londra sostanzialmente piatta (+0,05%) a 7.902 punti e Milano maglia nera (-1,10%). A Parigi il Cac cede lo 0,14% a 4.384 punti, a Francoforte il Dax perde lo 0,62% a 15.792 punti. Gli investitori meditano sulle parole della presidente della Bce, Lagarde, secondo cui “l’inflazione è ancora troppo alta” e la Bce deve utilizzare “tutti gli strumenti a propria disposizione” per ricondurla al target del 2%.

Salgono i rendimenti dei titoli di Stato

In lieve recupero il mercato obbligazionario. Il Treasury Note a dieci anni tratta a 3,53%, da 3,63% di ieri sera. I prezzi dei futures sui Fed Fund mostrano che i mercati prezzano con una probabilità dell’85% un rialzo dei tassi di 25 punti base a maggio e mostrano anche un numero crescente di esperti che si posizionano per un aumento simile a giugno. BTP decennale a 4,32%, sui massimi da un mese.

Il dollaro sostanzialmente piatto

Euro dollaro a 1,098, sui livelli di ieri. I commenti aggressivi dei funzionari della Federal Reserve e i dati robusti sull’andamento dell’inflazione in UK e Eurozona hanno messo in dubbio le scommesse secondo cui la Fed potrebbe interrompere il suo ciclo di rialzi dei tassi già a giugno.