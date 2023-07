Piazza Affari piatta. Oggi i conti delle banche Usa

Apertura poco mossa per Piazza Affari

Apertura all’insegna dell’incertezza per Piazza Affari. dopo le corse dei giorni scorsi. Nei primi scambi, l’indice della Borsa milanese resta interno alla parità malgrado il buon andamento di Wall Street alla vigilia replicato nella notte dai mercati asiatici. Oggi pubblicano i dati del trimestre alcune grandi società finanziarie degli Stati Uniti. La prima a uscire dovrebbe essere quella di JP Morgan [JPM.N] intorno alle 13. Citigroup dovrebbe diffondere il comunicato alle 14.

Acquisti sui bancari

Gli acquisti premiano anche oggi i bancari, con Bper e Mps che mettono a segno le migliori performance del listino principale con rialzi che per entrambe superano il punto e mezzo percentuale. In ribasso il settore energetico, con Enel che cede lo 0,44%.

Poco mosso lo spread, a 168 punti.

Inflazione in calo ma la Fed non si ferma

Le borse stanno accelerando sulle aspettative di una graduale discesa dell’inflazione. Stanotte, un membro della Federal Reserve, Christopher Waller , ha ribadito che servono altri due rialzi dei tassi per riportare l’inflazione verso il suo obiettivo. “Vedo necessari altri due rialzi di 25 punti base nell’intervallo di riferimento nelle quattro riunioni rimanenti di quest’anno per far sì che l’inflazione si muova verso il nostro obiettivo”, ha dichiarato giovedì in occasione di un evento alla New York University.. L’ultima lettura dell’indice dei prezzi al consumo, che ha mostrato un raffreddamento del tasso di inflazione, è una notizia “gradita”, ma “un dato non fa una tendenza”, ha precisato Waller.

Il Fondo Monetario sulla Cina

Il Fondo Monetario Internazionale afferma che la crescita della Cina sta rallentando a causa dell’indebolimento degli investimenti privati, del calo delle esportazioni e della riduzione della domanda interna. A parlare stanotte della situazione della seconda economia del mondo è stata la portavoce dell’organizzazione, Julie Kozak, nel corso di un evento dedicato alla stampa.