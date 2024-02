L'inflazione non spaventa Piazza Affari. Bene Prysmian e Stellantis

Avvio positivo di seduta per il mercato azionario, in linea con il resto d’Europa. L’indice Ftse Mib segna +0,9%. Piazza Affari ben intonata nei primi scambi e supportata dall’andamento favorevole di titoli industriali come Stellantis e Prysmian.

Parla Lagarde

Sul fronte tassi attenzione oggi per il discorso della presidente della Bce Christine Lagarde, in audizione al Parlamento europeo, che ha dichiarato come “l’attuale processo disinflazionistico dovrebbe proseguire, ma il Consiglio direttivo deve essere fiducioso che ci condurra’ in modo sostenibile al nostro obiettivo del 2%”. Tra gli indicatori macro in arrivo oggi da notare che la Commissione europea aggiornera’ le aspettative su crescita e inflazione dell’intera zona euro, della Ue e dei singoli paesi. Negli Stati Uniti previsti i dati sulle vendite al dettaglio e sulla produzione industriale di gennaio.

Giappone in calo

Capitolo a parte il Giappone che a sorpresa segna una recessione con il Pil che nel quarto trimestre 2023 e’ sceso dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, peggio delle attese. Segnali negativi anche dal Regno Unito, con il Pil che nel quarto trimestre flette dello 0,3% congiunturale e dello 0,2% tendenziale, peggio delle attese. Sul listino tiene banco Stellantis con un +2,9% dopo i conti record del 2023 con aumento di ricavi, utili e dividendo, oltre al nuovo buyback deciso dal cda. Bene anche Prysmian (+4,4%) che ha annunciato un maxi contratto da 5 miliardi di euro in Germania. Sempre nell’industria Leonardo +1,2%. Bene nel lusso Moncler (+1,7%) e Cucinelli (+1,4%), tra le banche salgono Bper (+0,6%) e Monte Paschi (+2,1%). Negativa Tim (-1%) dopo i conti.