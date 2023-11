Borsa Milano fine mese in rosa. Wall Street aspetta la Fed

Le Borse europee chiudono positive trainate dalla frenata dell’inflazione a ottobre, con la sola eccezione di Londra, che ha invece limato lo 0,10%. Vola Milano, con l’indice dei prezzi al consumo in Italia sceso all’1,8%, che ha guadagnato l’1,47% indossando la maglia rosa in Europa. Piu’ caute Francoforte (+0,62%) e Parigi (+0,87%). Appena sopra la parita’ Madrid, che e’ salita dello 0,07%. . C’è molta attesa per la nuova decisione della Fed sui tassi, che sarà pubblicata domani alle 19.00 ore italiane.

Wall Street al piccolo trotto

Wall Street è pco mossa: S&P500 +0,1%, -2,7% il bilancio mensile provvisorio. Nasdaq -0,1%, -3,4% il mese. Nel primo pomeriggio sono usciti alcuni dati macro, che non hanno spostato più di tanto gli equilibri. L’indice del costo dell’occupazione del terzo trimestre è salito all’1,1%, dall’1% del periodo precedente. Le stime erano dell’1%. L’indice FHFA dei prezzi delle case mese su mese, di agosto, è sceso a +0,6%, dal +0,8%. Il dato precedente era +0,5%. L’attività economica nella zona di Chicago risulta pari a 44 punti da 44,1 precedente, stime a 45. La fiducia dei consumatori elaborata da Conference Board risulta in calo a 102,6 punti, contro i 100,50 stimati, da 104,3 (rivisto) precedente.

Galoppa Stellantis

Gli acquisti hanno premiato anche la multiutility Hera (+3%) e la farmaceutica con DiaSorin (+3%). Tra le banche in luce, tra le altre, Mps (+2,2%) e Banco Bpm (+2,1%). Sul fronte opposto deboli Erg (-1,1%) e tra i petroliferi Tenaris (-0,7%). “Disco verde” del mercato, invece, per i conti di Stellantis (+3,3%). Il gruppo ha chiuso il terzo trimestre 2023 con una crescita dei ricavi del 7% a 45,1 miliardi di euro, grazie soprattutto ai volumi in salita e al pricing dei modelli venduti, fattori che hanno parzialmente compensato l’effetto cambi negativo.

Stabile lo spread

Chiusura in leggero rialzo per lo spread a quota 192 punti, dai 191 punti della chiusura di ieri. In calo il rendimento del BTp decennale che ha chiuso gli scambi al 4,72% dal 4,74% dell’ultimo riferimento.