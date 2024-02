Opportunità di trading al Nasdaq analisi tecnica dell'azione Beyond Meat

Esplosivo il rialzo di ieri al Nasdaq del titolo BEYOND MEAT che nelle prime battute toccava anche il +59.8% (massimo a 12.02dollari), guadagno poi ridimensionatosi in chiusura. L’azienda produce sostituti della carne ad alto contenuto proteico e di origine vegetale, alimenti progettati per sostituire le salsicce di maiale, la carne di pollo e quella di manzo. Tra la clientela di Beyond Meat vi è anche la catena di fast-food McDonald’s alla quale fornisce polpette di carne a base vegetale.