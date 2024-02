BTP Valore, gli ordini totali raggiungono i 15 miliardi di euro

(Teleborsa) – Prosegue la terza emissione del BTP Valore, la famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai piccoli risparmiatori, in collocamento da lunedì 26 febbraio a venerdì 1 marzo (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata (sono garantiti i primi tre giorni di collocamento). Nella quarta giornata di offerta gli ordini hanno raggiunto i 350 milioni di euro dopo circa 45 minuti dall’apertura, portando il totale da inizio collocamento a quota 15 miliardi di euro. Ieri sono stati registrati ordini per 3,60 miliardi di euro, dopo i 4,61 miliardi di euro di martedì e i 6,44 miliardi di euro di lunedì.

Anche per questa emissione del BTP Valore ai risparmiatori verranno pagate le cedole ogni tre mesi, calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (sulla base cioè del cosiddetto meccanismo step-up di 3+3 anni). Venerdì 23 febbraio sono stati comunicati i tassi minimi garantiti: 3,25% per il 1°, 2° e 3° anno; 4% per il 4°, 5° e 6° anno. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione.

Il titolo, collocato sulla piattaforma MOT di Borsa italiana, avrà una durata di 6 anni e gli investitori riceveranno un premio finale extra di fedeltà dello 0,7% riservato a chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza.

Il taglio minimo acquistabile di ciascun ordine è di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto. Il titolo di Stato potrà essere acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento. Il BTP Valore può essere acquistato facilmente attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.

Per il BTP Valore, come per tutti i titoli di Stato, la tassazione agevolata è pari al 12,5% su cedole e premio fedeltà. Non è soggetto alle imposte di successione e non è prevista alcuna commissione bancaria a carico degli investitori che lo acquistano all’emissione. Come previsto dalla legge di bilancio per il 2024, è escluso dal calcolo ISEE, al completamento dell’iter di attuazione della misura.

I tratti distintivi di questo collocamento sono l’allungamento della durata e l’aumento del premio fedeltà, hanno fatto notare gli analisti di Intesa Sanpaolo. Il rendimento medio del titolo offerto è pari a 3,625%, a fronte di un tasso sul titolo di riferimento a 6 anni che, in chiusura venerdì 23, si è fermato al 3,42% (extra-rendimento di circa 20pb). Al tasso medio si somma, per chi detiene il titolo per tutta la sua durata, il premio fedeltà dello 0,7%, per un ulteriore extra-rendimento annuo medio di circa 11,6pb, per un rendimento complessivo medio a scadenza intorno al 3,74%.