Opportunità di trading al Nasdaq analisi tecnica dell'azione Tesla

A Wall Street apertura in netto ribasso per il titolo TESLA che in poche ore scende di oltre il -12% e si riporta a 180dollari, cioè sui livelli di maggio/2023. Alla comunicazione di utili e ricavi trimestrali deludenti il sell-off è stato immediato, mentre Musk indicava che “nel 2024 il tasso di crescita in volumi potrebbe essere notevolmente inferiore a quello raggiunto nel 2023”.