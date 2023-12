Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica dell'azione Ulisse Biomed

Ad inizio dicembre l’Assemblea degli Azionisti di Ulisse Biomed ha approvato l’operazione di reverse take-over per l’acquisizione, da parte di Ulisse Biomed, dell’intera partecipazione nel capitale sociale di Hyris, mediante il conferimento delle quote rappresentative il 100% del capitale di Hyris in Ulisse Biomed a liberazione di apposito aumento di capitale a pagamento di Ulisse Biomed, con esclusione del diritto di opzione, riservato ai soci di Hyris,Hyris, società hi-tech di diritto inglese (fondata da Stefano Lo Priore), operativa nei settori biotech e cloud computing. L’operazione è iniziata ieri, 27dicembre.