Opportunità di trading. Analisi tecnica dell'azione Astrazeneca

E’ di queste ore la notizia che la britannica AstraZeneca acquisirà FUSION Pharmaceuticals Inc., società inglese che studia trattamenti innovativi per il cancro (quotata al Nasdaq) per 2 miliardi di dollari, crescendo quindi ulteriormente nel settore delle terapie cellulari oncologiche, malattie rare ed autoimmuni. A dicembre aveva annunciato l’acquisizione della cinese Gracell per 1,2 miliardi di dollari. Chiaro l’obiettivo di crescere nelle terapie cellulari contro i tumori. Per Astrazeneca è la seconda m&a in una settimana dopo quella di Amolyt Pharma per circa 1 miliardo annunciata il 15marzo.