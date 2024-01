Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica Aton Green Storage

Scatto rialzista da +10.756% ieri del titolo ATON GREEN STORAGE, passato dai 5.58Euro della chiusura di martedi ai 6.18€ nella prima ora di trattazione. Società quotata al segmento Euronext Growth Milan, opera nel mercato dell’ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici ( la linea di accumulo comprende anche sistemi di ricarica per auto elettriche). Inoltre produce e commercializza schede elettroniche per sistemi di condizionamento dell’aria per treni e sistemi di controllo remoto a batteria per carrelli elevatori.