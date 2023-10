Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica dell'azione Bper

Ieri giornata negativa per il settore bancario che ha visto Banco BPM cedere il – 2.92%, BPER il -2.55%, MPS il -2.33%, Unicredit l’1.25% ed Intesa l’1.05%. BPER in particolare ha chiuso la sessione a 2.95Euro e si trova quindi a -8.2% dai massimi del 2023 toccati a 3.2150Euro a fine luglio. L’anno per BPER si era aperto a 1.92Euro ed il rialzo sino al massimo di luglio è del +45%, continuando il recupero in atto dai minimi assoluti a 1.00Euro risalenti a nov/2020.