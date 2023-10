Opportunità di trading in Borsa: analisi tecnica dell'azione Antares Vision

Numerosi i titoli in recupero anche nella giornata di mercoledi, con alcune società in evidenza, tra le quali ANTARES VISION che ha chiuso la sessione a 2.9950Euro, con un rialzo del +4.17% (nella sessione aveva anche toccato +5.80%). ANTARES VISION fornisce sistemi di controllo visivo e soluzioni di tracciabilità, protezione di prodotti, persone e brand nonchè soluzioni di tracciatura per l’anticontraffazione e la trasparenza della filiera.