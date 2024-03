Opportunità di trading in Borsa . Analisi tecnica dell'azione Azimut

Utile superiore alle attese

Nel giorno in cui Azimut comunica i dati dell’esercizio2023, chiusosi con un utile netto di 454 milioni di euro (+13% a/a, leggermente superiore alle attese) il titolo cede vistosamente in borsa, perdendo il -5.90% (tra il massimo della sessione a 27.41Euro ed il minimo a 25.70Euro il ribasso è del -6.20%). Solo 24ore prima la quotazione a Piazza Affari toccava i 27.43Euro, portandosi sopra i 27.22Euro, massimo toccato nel novembre/2021.

Più dividendi

Sui buoni dati ottenuti, la società di gestione ha deciso di alzare il dividendo di 10centesimi, portandolo a complessivi 1.40Euro per azione. Il pagamento del dividendo sarà effettuato in contanti per 1euro e per i restanti 40 centesimi in azioni proprie. L’ammontare di azioni che saranno usate per pagare il dividendo è stato stabilito in base al prezzo di chiusura del 6 marzo (27.31Euro) e non verrà modificato in nessun caso alla data di stacco della cedola. Il Presidente del Gruppo, Pietro Giuliani, ha evidenziato come tale decisione è mirata a far emergere il valore dell’azione Azimut tramite una o più operazioni speciali, convinti che la parte in azioni del dividendo, se mantenuta nel tempo dai nostri azionisti, esprimerà un valore superiore ai 40 centesimi per azione visibile oggi. Le vendite indicano che la decisione non è stata ben digerita da una parte degli investitori.

Supporti e resistenze

Alla chiusura di giovedi 7marzo il titolo quotava 25.70Euro. Nella nostra analisi qui pubblicata ad inizio febbraio avevamo evidenziato come questa azione, molto tecnica, avrebbe visto prese di profitto nella zona di doppio/triplo massimo pluriannuale (area 27.22Euro) trovandosi altresi a ridosso della zona di resistenza sui 28euro, e gia indicavamo che si sarebbero avuti ripiegamenti in area 25.10/24.10Euro: ed è su tali livelli che il ripiegamento è indirizzato (target 25.10, poi 24.30/24.10). Rimbalzi a 26.10/26.30Euro. Vi è potenzialità per approfondimenti ulteriori in area 22.80/20.80Euro (pullback, vedi grafico). Supporto settimanale a 21.70Euro, quello di maggior importanza, da monitorare, è a 18.50Euro.