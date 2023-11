Opportunità di trading in Borsa: analisi tecnica dell'azione Webuild

Forte ribasso

La sessione di ieri annoverava WEBUILD tra i peggiori titoli di Piazza Affari, con una chiusura a -4.76% (e picco a – 5.20%: dai massimi in apertura a 1.81Euro sino ai minimi toccati a 1.7150Euro) per prese di profitto generalizzate (volumi scambiati sopra i 3milioni).

Massimi e minimi

Osservando l’andamento del titolo da inizio anno si nota il massimo a 2.1380Euro di aprile, il successivo lento ed elaborato ribasso che lo ha riportato a 1.5910Euro il 26ottobre e la successiva veloce reazione rialzista sino a 1.8180Euro di venerdi 3novembre (+14.25% in sole 6 sessioni). Naturali le prese di profitto presentatesi lunedi 6novembre. Titolo che avevamo qui analizzato il 26/marzo, prevedendo rialzi a 2.10/2.15Euro (raggiunto 2.1380Euro il 4/aprile) e ripiegamenti a 1.80/1.50Euro in qualità di normali storni tecnici (minimi a 1.5190Euro il 26ottobre). Previsioni esatte e movimento davvero lento: ben 7mesi per sviluppare un ribasso del -25.50% , oscillando nella fascia 2.15/1.50Euro.

Supporti e resistenze

Le proiezioni indicano una fase ancora irregolare che si svilupperà nelle prossime settimane con ribassi a 1.62/1.52Euro (punto mediano del range dal minimo di ottobre2022) ed a 1.40Euro (parte inferiore canale di oscillazione ribassista rosso), mentre le risalite riporteranno i prezzi innanzitutto in area 1.95Euro. Il supporto settimanale a 1.50Euro già indicato è tuttora valido; la resistenza settimanale di breve ora transita a 1.90Euro, quella principale a 2.55Euro.

Prestito obbligazionario

A corollario dell’attività finanziaria svolta da WEBUILD, società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, va ricordato che a settembre è stato emesso un prestito obbligazionario senior non garantito, scadenza settembre/2028, di 450milioni di euro a tasso fisso del 7% ed i cui proventi netti saranno destinati, anche all’acquisto delle obbligazioni con scadenza/2024 e dicembre/2025 (prezzo di sottoscrizione sotto 100). La richiesta era stata pari a circa due volte l’offerta, con l’85% proveniente da investitori internazionali (soprattutto da Regno Unito, Francia e Germania).

Riacquisto azioni

Inoltre, anche in ottobre la società ha provveduto a riacquistare azioni proprie per un controvalore di 125.439,03 euro, portando al 2.10% il numero complessivo di azioni proprie detenute (seguendo il programma di acquisto deliberato dall’Assemblea degli Azionisti a fine aprile 2023).