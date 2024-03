Piazza Affari piatta dopo i record in Asia Tim rimbalza. Vola Iveco

Piazza Affari piatta con l’indice Ftse Mib che sale dello 0,03% a 33.428 punti. Oggi le borse asiatiche si sono portare sui massimi degli ultimi sette mesi, in attesa dei dati sul mercato del lavoro Usa in uscita nel pomeriggio. A sostenere il sentiment contribuisce l’attesa per misure espansive da parte della Fed e della BCE, che eservciterebbe pressioni sul dollaro e sui rendimenti dei Treasury Usa, mentre si attende questo mese la fine dell’era dei tassi negativi alla Bank of Japan.

Osservata speciale Tim che apre in rialzo del 5 dopo il tonfo di ieri quando ha perso quasi un quarto del suo valore per i timori legati ai livelli di debito, al cashflow e al pagamento dei dividendi. Sempre ieri Vivendi ha annunciato la svalutazione della sua partecipazione in Tim di 1,347 miliardi di euro, indicando anche una perdita netta di 393 milioni derivante da tale partecipazione. Non a caso, dietro lo scivolone di ieri, c’è anche l’ombra del duello fra il socio francese, contrario all’ipotesi dello “spezzatino” e della vendita della rete, e l’ad Labriola, che proprio un paio di giorni fa è stato confermato come amministratore delegato.

Occhio anche a Eni (+0,68%) che ha annunciato la scoperta di un giacimento offshore di idrocarburi – petrolio leggero, gas e condensati – in Costa d’Avorio, nella seconda più importante scoperta dopo il giacimento di Beleine e a Maire (+5,48%) che si è aggiudicata un contratto petrolchimico del valore di 1,1 miliardi di dollari dall’algerina Sonatrach. Iveco corre con un rialzo di oltre il 5%, sulle ipotesi di un interesse di Leonardo (-0,1%) per la divisione veicoli militari. Secondo quanto scrive il Sole 24 Ore, comprare Iveco Defence Vehicles (IDV) – la società del gruppo Iveco che produce veicoli per la difesa e per la protezione civile – sarebbe infatti un obiettivo del gruppo Leonardo.

Tra i bancari Unicredit (-0,99%) ha annunciato un dividendo 2023 di 1,8 euro, mentre Jefferies ha avviato la copertura di Poste (+0,87%) con un rating buy. Invece, Equita ha tagliato il target price di Enel (-0,46%) da 7,60 a 7,30 euro e Morgan Stanley ha alzato il giudizio su Stm (-0,01%) a overweight.