Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica dell'azione Azimut

Il 2024 inizia positivamente per il Gruppo Azimut che ha effettuato a gennaio una raccolta netta positiva di 414 milioni di euro, portando il totale complessivo delle masse (risparmio amministrato incluso) a 92,1 miliardi di euro (61,3 miliardi si riferiscono a masse gestite). Nel mese di dicembre la raccolta netta totale registrata era stata di 981 milioni. La società diffonderà in data 7 marzo i risultati del 2023 ma nel frattempo ha fornito alcune indicazioni preliminari che risultano in linea con le attese, ad esempio l’utile netto adjusted, compreso tra 445 e 455 milioni – in linea con l’obiettivo fornito al mercato: 450 milioni. Superiore alle attese la guidance 2024, con un miglioramento stimato del +2/+4% dell’utile previsto per il 2024/2025 (sostanzialmente per maggiori commissioni di gestione e per una raccolta netta leggermente più alta.