Opportunità di trading in Borsa: analisi tecnica dell'azione De Longhi

Da inizio novembre il titolo DE LONGHI è salito del +29.20%, passando dai 20.86Euro ai 27.03Euro raggiunti ieri. Il Gruppo con sede a Treviso e quotato a Piazza Affari dal 2001, è operativo nel settore degli elettrodomestici e produce climatizzatori, prodotti per la cura della casa e della pulizia, macchine per la produzione del caffè e per lo stiro.