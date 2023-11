Taglio dei tassi più vicino? A Piazza Affari corrono Erg e Stm

Piazza Affari in rialzo

Apertura in rialzo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib sale dello 0,47% nelle prime battute, allineato con le altre piazze europee. Il Cac40 di Parigi sale infatti dello 0,56%, mentre il Dax di Francoforte sale dello 0,32%. Prosegue così l’onda degli acquisti iniziata ieri anche nel Vecchio continente, con il dato sull’inflazione Usa inferiore alle attese. Dato che a sua volta apre alle scommesse di un allentamento della politica monetaria da parte delle banche centrali. A Wall Street il Dow Jones ha chiuso gli scambi in progresso dell’1,43%, mentre il Nasdaq ha terminato la seduta con un rialzo del 2,37%.

Brilla Stm, Spread ancora in calo

Tra i titoli il migliore del paniere principale è StMicroelectronics, che sale di oltre il 2%. In scia Erg, in rialzo dell’1,92%. In sofferenza il comparto finanziario, con Unipol che cede lo 0,7% e Banco Bpm in calo dello 0,42%.

Spread ancora in calo, con il differenziale di rendimento tra Btp decennale e Bund tedesco a 174 punti base.