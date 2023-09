Opportunità di trading in Borsa: analisi tecnica dell'azione Fineco

Ieri alla chiusura di Piazza Affari il titolo FINECO spiccava per la performance negativa del -5.74%. I dati relativi al mese di agosto 2023 hanno evidenziato una raccolta netta totale di 647,7 milioni di euro (+89% rispetto allo stesso periodo del 2021, in cui si raccolsero 342,9 milioni). In calo la componente gestita a 156,5 milioni di euro, da inizio anno il gestito ha portato 2,1 miliardi, a cui si aggiungono i 157 milioni di agosto (un terzo delle masse proviene da clienti retail). Dati mal digeriti dagli investitori che hanno deciso di alleggerire le posizioni.