Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica dell'azione Geox

Venerdi apertura direttamente al ribasso e chiusura a -7.11% per il titolo GEOX quotato all’Euronext Milan. La società trevigiana, tra i leader del settore delle calzature classiche e casual, aveva comunicato giovedi sera i dati relativi al 2023, chiusosi con ricavi per 720 milioni di euro, con una flessione del – 2,2% rispetto all’esercizio precedente ( +0,3% a cambi costanti). In rallentamento il mercato europeo e statunitense. Il management si aspetta un 2024 in linea con l’esercizio 2023 e si appresta a varare il nuovo piano 2024-2027 che sarà presentato al mercato nel corso dell’anno.