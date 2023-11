Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica dell'azione Openjobmetis

Tra i titoli del segmento Euronext Star venerdi spiccava il titolo OPENJONMETIS Spa(agenzia del lavoro con 150 filiali distribuite in tutta Italia) per la performance giornaliera da +10.43%, mentre su base settimanale è del +17.13% (salito da 9.22Euro a 10.80Euro). La accelerazione rialzista è stata innescata dal superamento di quota 10.30Euro, livello che in precedenza aveva contenuto le velleità rialziste.