Borsa di Milano cauta in attesa della Lagarde Scommesse su Mps

Inizio settimana fiacco per le Borse del Vecchio continente in scia alla debolezza dei listini asiatici. Milano ha aperto a +0,1% , Parigi a +0,05%, Londra a +0,35 e Francoforte a + 0,14. Banca Monte Paschi +1,5%. Oggi una Corte d’Appello si esprime su una prima sentenza di primo grado relativa al processo contro i passati vertici della banca (Fabrizio Viola e Alessandro Profumo).

In settimana il mercato è in attesa di dati macroeconomici essenziali per capire le prospettive. Fra questi l’inflazione della zona euro, i Pmi cinesi, i dati sui consumi personali statunitensi, i Pmi Usa e soprattutto, giovedì, l’inflazione Pce americana. Dati considerati fondamentali dalle banche centrali per definire le prossime decisioni sui tassi.

Oggi la presidente della Bce, Christine Lagarde, interverrà al Parlamento europeo e le sue parole potrebbero incidere sull’andamento di giornata dei listini. Sul fronte obbligazionario i rendimenti dei Treasury sono aumentati, così come è accaduto per quelli europei. Negli Usa, tra oggi e domani, sono in programma emissioni sui treasury a 2-5-7 anni per un ammontare complessivo di 148 miliardi di dollari, che potrebbero impattare decisamente sui mercati qualora non registrassero una domanda soddisfacente.

ENERGIA

C’è attesa per la riunione OPEC+, rinviata al 30 novembre a causa dei contrasti interni tra i produttori circa l’entità dei tagli alla produzione nel 2024. Intanto in questo avvio di settimana, il prezzo del petrolio è in lieve ribasso con il Brent gennaio che viaggia intonro a 80 dollari al barile (-0,6%) e il Wti gennaio a 75 dollari al barile.

VALUTE

Sul valutario il cambio tra euro e dollaro si mantiene sopra quota 1,09, salendo a 1,0953 (1,0934 al closing di venerdì). Il Gas naturale è ancora in calo, a 45,5 euro al megawattora sulla piattaforma di Amsterdam