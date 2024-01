Piazza affari gira in ribasso. Torna a brindare Campari

Piazza Affari apre in negativo. L’indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,3% pur restando sopra quota 30.000. I mercati europei sono in attesa del meeting della Bce di giovedì . Non tanto per le decisioni sui tassi che resteranno invariati, quanto per le parole della presidente, Christine Lagarde. Invece, la Fed si riunirà mercoledì 31 gennaio.

Dopo giorni di flessione apre in rialzo dell00,,9,% Campari, sospinta dal giudizio buy di Citi Monte dei Paschi sale dell’1% in attesa dei conti che potrebbero sorprendere grazie a una cedola già nell’esercizio 2023, secondo quanto sostiene Equita.

Bene anche Saipem (+1,6%), Eni (+0,2%). Il prezzo del petrolio è in crescita (+0,24% a 74,94 dollari al barile il Wti e +0,21% a 80,24 dollari al barile il Brent) a causa delle tensioni geopolitiche. È di otto obiettivi Houthi colpiti il bilancio dell’ultimo attacco delle forze militari statunitensi e britanniche in attesa della missione europea annunciata ieri da Borrell. Olidata +11%, ha chiuso l’esercizio 2023 con 100 milioni di euro di ricavi, +100%. Ebitda consolidato di circa 6 milioni, in aumento del 300% rispetto al precedente esercizio.

Fineco Bank . KeplerCheuvreux alza il target price a 13,5 euro.

Unicredit +0,3% Ha detto che eserciterà l’opzione di rimborso integrale anticipato di 1 miliardo di Fixed Rate Resettable Tier 2 Subordinated Callable Notes, il 20 febbraio 2024. Lo dice una nota dell’istituto ricordando che la scadenza era il 20 febbraio 2029 e che la decisione arriva dopo aver ricevuto l’autorizzazione della Bce.

Enel ha concluso il programma di buyback sulle azioni, avviato il 16 ottobre scorso, nell’ambito del quale sono state acquistate complessive 4,2 milioni di azioni Enel (pari allo 0,0413% circa del capitale sociale), al prezzo medio ponderato per il volume di euro 6,3145 per azione e per un controvalore complessivo di 26,52 milioni di euro.

Amplifon starebbe lavorando a un’espansione delle attività in Cina, lo riporta la Repubblica.

Credem potrebbe prendere in considerazione la vendita delle attività nei pagamenti digitali: secondo indiscrezioni potrebbe incassare 70 milioni di euro.

Banca Popolare di Sondrio . Il socio di riferimento Unipol presenterà la lista dei candidati al consiglio d’amministrazione insieme al cda uscente e ai soci riuniti nell’associazione “Insieme per la popolare”.

Banca Monte Paschi +1,7%. Il mercato sta implicitamente scontando l’arrivo del dividendo prima di quanto previsto dal piano industriale

Ferragamo . Pierre La Tour è stato nominato dal Cda Cfo con decorrenza dal 18 marzo prossimo.