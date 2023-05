Tim vola (+8%) sull’indiscrezione di un’offerta Cdp-Macquaire-Kkr-F2i

Telecom Italia accelera in chiusura di Borsa, con un rialzo di oltre l’8% a 0,269 euro sulla scia di indiscrezioni secondo cui il Mef sosterrebbe l’ipotesi di un’offera congiunta Cdp-Macquarie con Kkr e sarebbe disponibile anche a coinvolgere F2i secondo quanti riporta l’Ansa. Soltanto ieri il cda di Tim ha deciso di concedere ulteriore tempo, fino al 9 giugno, per la presentazione di offerte migliorative per la rete NetCo. Tale decisione è stata presa in considerazione della disponibilità di uno degli offerenti a migliorare la propria proposta.

Piazza Affari ha colto al volo questo sviluppo che potrebbe consentire di raggiungere una valorizzazione di NetCo più vicina alle richieste di Tim e del primo socio Vivendi, che valuta l’infrastruttura circa 30 miliardi.