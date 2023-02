Piazza Affari recupera nel finale al traino di Tim e delle banche

La chiusura della Borsa di Milano di oggi

Chiusura positiva della Borsa di Milano che inverte la rotta a fine seduta chiudendo in rialzo dello 0,27% con il Ftse Mib a 27.022,33 punti, toccando all’ultimo il massimo intraday. A trainare Borsa di Milano in chiusura sono stati i titolo Tim (+3,2%) e le banche . Credem chiude il 2022 con profitti in forte crescita. Il dividendo pari a 0,33 euro per azione (+10% rispetto al 2021) garantisce un ritorno del 4,20%: In evidenza i titoli della cybersicurezza. Le più scalpitanti sono le azioni di Reti che guadagnano l’11,7%. Subito dopo Cy4gate che sale del 5,2%. Cyberoo segna +4%. Meglio ancora si comporta Vantea Smart con un salto del 7,1%. Più compassato il passo di Sababa Security (+1%) mentre Reevo è rimasta sostanzialmente stabile. Secondo gli analisti di Intermonte, l’attacco hacker sviluppatosi nei giorni su scala globale porta in primo piano l’attualità dei rischi cyber e “ricorda l’importanza dei servizi di cybersicurezza per le organizzazioni sia pubbliche che private per assicurarsi un livello di resilienza operativa maggiore”.

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

ANIMA

raccoglie solo 34 mln a gennaio, SELL. Il titolo ha perso il 2,1/%

JEFFERIES

Consiglia l’acquisto di B. GENERALI (invariato) e MEDIOLANUM (+0,4%) Bocciata FINECO (-2,3%)

UNICREDIT

BNP alza il target da 22,7 a 26 eu, è il più alto tra il consenso di Bloomberg, Comprare . Il titolo ha guadato 0.83%

BOND

.Lo spread è a quota 187 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,16% . A questi livelli scatta il consiglio d’acquisto.

ENERG IA

PETROLIO

in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,93% a 74 dollari al barile.

GAS

Prezzi sostanzialmente stabili, con i contratti scambiati a 57,4 euro/MWh, in lieve calo rispetto alla chiusura di ieri (-0,8%).

VALUTE

Tocca nuovi minimi di breve periodo a 72,5 dollari il barile, -1%.

ORO

Tratta a 1.865 dollari, +0,2%.