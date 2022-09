Bene Mutuionline, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare in Borsa

L’indice Ftse Mib ha chiuso a 22.610 punti. Prosegue l’inerzia positiva vista la scorsa settimana. La situazione rimane comunque ancora molto delicata: segnali di rafforzamento sopra 23.150 punti.

A BOLOGNA

Intesa Sanpaolo ha ridotto il TP a 8,4 euro da 9,3 euro. Gli esperti, dopo una forte stagione estiva, notano che restano dei rischi sulla domanda e la redditività per l’anno prossimo.

AVIO

Akros ha ridotto il Tp a 13,5 € da 15 €, dopo conti nel complesso in linea alle attese, con un maggiore Ebitda e una minore perdita netta. In ogni caso, evidenziano gli analisti, i risultati sono stati influenzati da costi energetici in crescita.

NEWLAT

Equita Sim ha ridotto il TP da 9,2€ a 7 €. Secondo gli analisti il gruppo ha registrato un secondo trimestre sopra le attese, ma le previsioni peggiorano per l’aumento dei costi.

Continua a leggere sulla copia digitale del giornale