Morgan Stanley vede il rialzo, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare per gli analisti

Le attese sono per una fase di reazione intermedia che punta a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 22.457, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

INTESA

Akros conferma il TP di 2,5 € in attesa dei conti in agenda per il 4 novembre. Per gli analisti la banca dovrebbe mostrare un buon controllo dei costi. Akros, infine, non si attende un deterioramento della qualità degli attivi e stima una conferma della guidance di utile netto per l’anno in corso.

RADICI

EnVent ha iniziato la copertura con un TP di 1,71 €, pari a un potenziale upside di circa l’84%. Il broker sottolinea come la società sia impegnata a creare valore competendo sulla qualità ed efficienza, puntando a un recupero dei volumi e a un miglioramento dei margini. Radici produce pavimentazione tessile di alta gamma, con contenuto tecnologico e un elevato grado di personalizzazione, sia tessuti che non tessuti, ed erba artificiale per usi in ambito sportivo o con scopi decorativi. clienti sono aziende di moda e lusso, cantieri navali, catene alberghiere e case automobilistiche.