Borsa Milano, azioni da comprare e vendere oggi 19 giugno secondo gli analisti

Future in calo per la prima seduta settimanale delle borse europee. Il future del Dax di Francoforte arretra dello 0,43%, mentre per il Ftse 100 di Londra si va sul -0,15%. Il future dell’Euro Stoxx 50 segna un -0,36%. Occhi sempre puntati sulle mosse delle banche centrali dopo che la scorsa settimana la Bce ha alzato i tassi dello 0,25% e molto probabilmente farà altrettanto a luglio, mentre la partita resta aperta per settembre. Nei prossimi giorni si riuniranno molte banche centrali e la più attesa è la BoE, la Bank of England, che probabilmente fara’ un altro rialzo di un quarto di punto.