Occhi puntati su Leonardo, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare

La possibilità di recessione in Ue è solo tra il 30% e il 43% nei prossimi 12 mesi, affermano gli economisti di S&P Global Ratings. «Non c’è dubbio che l’Europa stia vivendo un forte rallentamento», ha dichiarato il capo economista Sylvain Broyer, concludendo che il rallentamento è sicuro, ma non la recessione.

FINECOBANK

Akros ha limato da 15,5 a 15 euro il TP per tener conto di un maggior costo dell’equity.

LEONARDO

Websim rilascia un giudizio interessante e Tp a 11,60€ in base alle stime per il periodo 2022-24 sostanzialmente in linea con le previsioni. Molto più generosi gli analisti di Citi che hanno alzato il Tp da 11,1€ a 15€.