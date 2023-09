Banca Mediolanum, 225 milioni in raccolta netta ad agosto

Banca Mediolanum ha chiuso il mese di agosto 2023 con risultati commerciali pari a 387 milioni, di cui si registra una raccolta netta positiva per 225 milioni, che porta a 5,39 miliardi il totale da inizio anno. Raccolta netta in risparmio gestito è pari a 370 milioni (2,70 miliardi da inizio anno), nuovi finanziamenti erogati per 150 milioni (2,10 miliardi da inizio anno), premi polizze protezione a 12 milioni (118 milioni da n inizio anno).

“I risultati commerciali di agosto confermano le nostre attese: in un mese da sempre caratterizzato da forte stagionalità e in un contesto di

generale rallentamento delle raccolte sul risparmio gestito, Banca Mediolanum sta invece registrando una decisa accelerazione, con 370 milioni raccolti, +24% rispetto allo scorso agosto, anche con il contributo della trasformazione delle prime scadenze dei vincoli in conto deposito sottoscritti all’inizio dell’anno”, sottolinea Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, aggiungendo “è un chiaro segnale che i nostri clienti, grazie al grande lavoro di consulenza svolto dai Family Banker in Italia e Spagna, hanno compreso appieno e stanno cogliendo le grandi opportunità che il mercato offre anche nella complessità dell’attuale contesto”.

Prosegue a buon ritmo il trend di acquisizione dei clienti con 125 mila nuovi clienti acquisiti da inizio anno, +10% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Teleborsa