Borsa di Milano, le azioni da comprare e vendere secondo gli analisti oggi 13 giugno

Le Borse europee si avviano a una apertura in rialzo, future EuroStoxx50 e Dax di Francoforte +0,7%. L’attenzione è concentrata oggi sui dati relativi all’inflazione USA previsti nel primo pomeriggio, che potrebbero rafforzare o sminuire le aspettative sulle mosse della FED. L’attesa è di una forte frenata a maggio, dal +4,9 al +4,1% su base annua, mentre l’inflazione ‘core’, che non considera i prezzi dell’energia e dei beni alimentari, è prevista in flessione dal +5,5% al +5,2%.