Piazza Affari senza paura nonostante lo spread a 203 punti

L’economia statunitense crea altri 336mila nuovi posti di lavoro a settembre e mette in crisi i mercati finanziari aumentando le possibilità che la Federal Reserve possa nuovamente intervenire sul costo del denaro, ma il finale è in rimonta per le Borse europee dopo una settimana negativa. Il Ftse Mib di Piazza Affari è stato tra i migliori, sostenuto dai titoli bancari, e ha guadagnato l’1,16% ridimensionando così il passivo dell’intera ottava (-1,53%). Incrementi intorno al punto percentuale per Francoforte e Parigi. Titoli finanziari, tecnologici, materie prime e retailer in evidenza in tutta Europa. Neanche lo spread arrivato a 203 punti mette paura.il rendimento del BTp sale al al 4,91% dal 4,89%

A Milano però colpisce il nuovo ko di Tim (-5,9%) con volumi di scambio importanti, trattato il 2,2% del capitale sociale, tra i dubbi sulle conseguenze dell’incontro Mef-Vivendi per il futuro del progetto di separazione della rete e la coda di vendite seguita al “sell” sul titolo emesso dagli analisti di Deutsche Bank. Vivaci i bancari, con rialzi intorno al 3%, guidati da Banco Bpm, Bper, Mps e Unicredit. Nel resto d’Europa da segnalare i tonfi di Philips, che sconta ancora la vicenda del richiamo di apparecchi respiratori per possibili rischi per gli utilizzatori, e di Nestlé in una giornata complessivamente negativa per il comparto alimentare.

Sul mercato valutario, l’euro/dollaro – dopo essere scivolato alla pubblicazione del rapporto sul mercato del lavoro Usa – ha rimbalzato fino a 1,0585 (da 1,0534 questa mattina). Petrolio in lieve rialzo a 84,2 dollari al barile per il Brent nella consegna dicembre e a 82,4 dollari per il Wti nella consegna novembre. Il gas naturale si apprezza a 37,8 euro al meagawattora in rialzo del 4,6%.