Piazza Affari e le altre Borse europee record. Londra massimo storico

La City mai così forte nonostante le tensioni che attraversano la Gran Bretagna

Wall Street in chiaroscuro a metà seduta. Sorprendono le vendite al dettaglio di gennaio, che aumentano del 3%, dal -1,1% di dicembre. Le stime prevedevano +2%.. Sempre più difficile fermare l’aggressività della Fed sui tassi. Le sorprese più interessanti arrivano perciò dall’Europa: il FTSE100 di Londra +0,5%: tocca il nuovo record storico nonostante scioperi e tensioni sociali. EUROSTOXX 50 +1%: nuovo massimo da 12 mesi. CAC 40 di Parigi +1,2%: nuovi top da gennaio 2022. IBEX spagnolo +0,5%: nuovi top da giugno 2021.FTSE MIB di Milano +0,13% a 27.533 punti consolidando il top da dicembre 2021 Non sembra quindi che il dato sui consumi Usa stia “terrorizzando” le borse!

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

AZIMUT

L’azionista Timone vende lo 0,9% del capitale a 22,35 eu, il 3% sotto la chiusura di ieri (23,17 eu), attesa in calo. Chiusura a 22,61€ (-2,42%)

TIM:

Risultati 2022 solidi e previsioni ragionevole, BUY. Chiusura a 0,30€ (+0,67%)

OBBLIGAZIONI

La spread è in lieve rialzo a 185 punti da 178 con il rendimento del decennale italiano al 4,3%. La battaglia contro l’inflazione potrebbe richiedere ancora tempo sia perché la situazione dei prezzi non è stabilizzata sia perché a medio termine potrebbero emergere tensioni sui salari. “I dati recenti sull’inflazione nell’area dell’euro sono piuttosto incoraggianti, ma la situazione generale richiede ancora cautela”, ha detto Pablo Hernandez de Cos Governatore della Banca di Spagna.

Alla Fed dominano i falchi

Il T Bond tratta a 3,78%, da 3,70% di ieri. L’inversione della curva è arrivata sui livelli che non si vedevano dall’inizio degli anni ottanta, il differenziale tra il titolo a due anni e quello a dieci anni è sceso a -87 punti base. Il Wall Street Journal scrive che l’uscita di Lael Brainard dal board della Federal Reserve lascia sguarnita la componente più riflessiva sul rialzo dei tassi. Nei suoi ultimi interventi, l’ex vice presidente d aveva messo in guardia sui pericoli di una stretta monetaria portata avanti a pieno regime.

ENERG IA

PETROLIO

Il Brent è ribasso per il secondo giorno consecutivo Perde ‘1,55% a 84,25 dollari dopo l’annuncio che scorte di greggio USA sono cresciute di 16,28 milioni di barili, molto più dei 10 milioni pronosticati dall’API. Si tratta di un incremento percentuale del +3,58%, l’ottavo di seguito su base settimanale. Lo stock ha raggiunto i 471 milioni di barili, il più elevato da giugno 2021.

GAS

Prezzo a 54,6 euro a megawattora praticamente uguale alla chiusura di ieri (54,45 euro/Mwh).

VALUTE

L’euro è in calo dello 0,5% a 1,067 sul dollaro.

ORO

Non si è mosso quasi per niente nelle ultime ore, oggi è in calo dell’1,2% a 1.831 dollari.