La Borsa sale con Mps e banche. L'inflazione Usa non fa paura

“La riunione di aprile sarà sicuramente tra le più rapide della storia”, dice Kevin Thozet, membro del comitato investimenti di Carmignac, in una nota di ieri. Del resto, Christine Lagarde era stata molto chiara nella indicazioni fornite a marzo: un primo taglio dei tassi a giugno e altri due o tre nel corso dell’anno. Sono passate solo cinque settimane da quel momento e le indicazioni macroeconomiche aggiuntive sono di poco conto, per cui, secondo Thozet, “è difficile che una banca centrale dipendente dai dati possa deviare dalla rotta”. In questo periodo, si sono comunque registrati altri progressi sul fronte della disinflazione, come da previsioni della banca centrale, per cui l’ipotesi di un taglio a giugno si è rafforzata rispetto a marzo. Carmignac non si aspetta che in aprile e maggio possano emergere fatti nuovi capaci di far cambiare le indicazioni di politica monetaria fornite, per cui, a giugno ci sarà l’annuncio della discesa dei tassi. Thozet ha qualche dubbio sulla possibilità che giugno sia l’inizio della fase di allentamento, in luglio, infatti, la BCE potrebbe decidere di prendere subito una pausa.