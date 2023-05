Risparmio, in arrivo il nuovo Btp Valore per il mercato retail

Risparmio, in arrivo il nuovo Btp Valore il mercato retail

Si chiama Btp Valore la nuova famiglia di titoli di Stato dedicata ai risparmiatori retail la cui emissione inaugurale sarà da lunedì 5 a venerdì 9 giugno.

Il primo Btp Valore avrà una durata pari a 4 anni e un premio fedeltà per i risparmiatori che lo deterranno fino alla scadenza. Le cedole saranno periodiche e calcolate in base a dei tassi prefissati crescenti nel tempo, che saranno comunicati il 1° giugno prossimo, congiuntamente al codice ISIN che identifica il titolo di Stato.

Non sono previsti tetti o riparti all’emissione mentre sono state semplificate le modalità di sottoscrizione rispetto alle tradizionali aste. Non sono, ad esempio, previste commissioni. Il Btp Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori retail a partire da un minimo investimento di 1.000 euro e avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto titoli o attraverso l’home banking.

Tassazione agevolata al 12,5%

Anche al nuovo titolo si applica sul rendimento la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5% e l’esenzione dalle imposte di successione, su cedole e premio fedeltà.

Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) per il tramite di due banche dealers: Intesa Sanpaolo e Unicredit.