Medici in sciopero lunedì: a rischio 25mila interventi chirurgici

Medici, veterinari e operatori sanitari pubblici tornano a scioperare per protestare contro la legge di bilancio e difendere il Servizio Sanitario Nazionale. Dopo la giornata di protesta del 5 dicembre, i camici bianchi sono nuovamente pronti a incrociare le braccia. Un nuovo sciopero dei medici è, infatti, previsto per lunedì 18 dicembre 2023. E, secondo la stima dei sindacati di categoria, saranno a rischio 25 mila interventi chirurgici. Sempre lunedì alle 11 i sindacati saranno in presidio davanti al ministero della Salute a Roma.

“La delusione per la legge di Bilancio che tradisce le aspettative sull’azione di Governo è molto profonda – afferma Grasselli -. Le roboanti promesse della campagna elettorale prevedevano la cancellazione della legge Fornero. Oggi, invece, con l’articolo 33 della legge di Bilancio, un articolo di una stoltezza politica e di una gravità sociale enorme, le pensioni di 700 mila lavoratori della Pubblica amministrazione sono finite in ostaggio del Mef per ripianare il bilancio dello Stato. Il taglio sino al 25% delle pensioni di alcune fasce di lavoratori – prosegue – è un crimine contro il sistema di welfare e contro i cittadini che lavorando come dipendenti pagano regolarmente le tasse e i contributi previdenziali”.

“Scioperare per chi lavora in sanità è ovviamente un gesto estremo – conclude – è una condizione di protesta frenata dal senso di responsabilità nei confronti degli assistiti. Una missione che spesso i sanitari non possono assolvere perché la loro giornata di lavoro è un calvario di 12 ore”.

(Teleborsa)