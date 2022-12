Lvmh nomina il figlio di Bernard, Antoine Arnauld, ad di Dior

Antoine Arnault, figlio del presidente e ad di Lvmh Bernard Arnault, è stato nominato ad della holding di famiglia Christian Dior, al posto di Sidney Toledano, dirigente di vecchia data. La mossa alimenta voci su una più ampia successione nel gruppo.

Antoine Arnauld, 45 anni è uno dei cinque figli di Bernard Arnault. Il maggior gruppo del lusso al mondo è in realtà un’azienda di famiglia dato che tutti i cinque figli di Bernard ricoprono posizioni di rilievo in Lvmh. Antoine Arnault e la sorella maggiore Delphine, 47 anni, sono figli del primo matrimonio del padre. Entrambi fanno parte del consiglio di amministrazione del gruppo.

Alexandre Arnault, 30 anni, è un dirigente di Tiffany & Co, Frederic, 27 anni, è ad del marchio di orologeria TAG Heuer. Il più giovane, Jean, 24 anni, dirige il marketing e lo sviluppo dei prodotti per la divisione d’orologeria di Louis Vuitton. Il gruppo controlla Louis Vuitton e Christian Dior ma anche altre decine di marchi del lusso che vanno dalla moda allo champagne. E anche hotel, ovviamente a cinque stelle.

Gli ultimi incarichi di Antoine Arnault

Antoine Arnault, sposato con la top model russa Natalia Vodianova, negli ultimi dieci anni è stato ad di Berluti, noto per le scarpe in pelle smerigliata dal prezzo di oltre 2mila dollari e per la sartoria maschile su misura, nonché presidente del marchio italiano Loro Piana.

La nomina di Antoine fa seguito a un recente cambiamento nella struttura legale degli investimenti della famiglia per garantire il controllo a lungo termine di Lvmh. E infatti martedì scorso la holding Agache, che possiede azioni di Christian Dior, è diventata una società per azioni.

Ma il capofamiglia non molla

Bernard Arnault, 73 anni non pare però deciso a lasciare le redini del gruppo. Infatti recentemente è stata alzata l’età massima per l’ad di Lvmh da 75 a 80 anni. Arnault è di recente stato “eletto” come uomo più ricco del mondo, superando Elon Musk, con un patrimonio personale di 186,3 miliardi di dollari, secondo la classifica di Forbes.