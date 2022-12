Harry e Meghan, la serie tv scandalo di Netflix vale 150 milioni

La serie tv su Harry e Meghan su Netflix

Partiamo da un numero: 150 milioni di dollari. Tanto vale il contratto firmato un anno e mezzo fa da Harry e Meghan per la loro serie tv su Netflix. Una cifra stellare per il principe del Sussex, figlio di Re Carlo III d’Inghilterra, e la guerriera moglie americana. Da quando la coppia ha deciso di rinunciare ai privilegi della Corona e si è rifugiata negli Stati Uniti per iniziare una nuova vista, infatti, sta facendo letteralmente affari d’oro. Per dire, oltre al contratto con Netflix, i giovani innamorati hanno firmato anche un accordo triennale da 21 milioni per dei podcast su Spotify.

Poi c’è l’esplosivo libro, per il quale la casa editrice americana Penguin Random ha dato un anticipo da 17 milioni di dollari. Uscirà solo a gennaio, ma un assaggio del contenuto lo si può avere dai primi episodi della serie Netflix su Harry e Meghan, nei quali si accosta la modella americana a lady Diana, viene fatta luce sul conflitto avuto con i media e sull’accusa di razzismo verso la Corte.

«Noi vittime di un gioco sporco», dice Harry nel trailer della serie. E ancora: «Una campagna d’odio contro Meghan per soddisfare gli obiettivi di certe persone». Bisogna ricordare, però, che fino al 2020 l’allora principe Carlo aveva sborsato almeno due milioni e mezzo di euro per il loro mantenimento.