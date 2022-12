Caos in casa Disney, dirigenti infuriati per la decisione dei consulenti di McKinsey. Scopri cos'è successo

La ristrutturazione di Disney, su consiglio di McKinsey, ha scatenato le ire dei dirigenti. Un vero e proprio putiferio da parte dei manager.

Caos in casa Disney per la ristrutturazione

La ristrutturazione di Disney, su consiglio di McKinsey, ha scatenato le ire dei dirigenti. Un vero e proprio putiferio si è sollevato da parte dei manager per il progetto di sottrarre il controllo del marketing e di altre decisioni ai responsabili dei contenuti, secondo quanto riporta il “Wall Street Jourmal”. Negli ultimi mesi Walt Disney Co. ha collaborato con la società di consulenza con l’obiettivo di centralizzare il controllo delle principali decisioni di spesa scatenando, di fatto, tensione e agitazione tra i massimi dirigenti creativi del colosso dell’intrattenimento statunitense.

Le discussioni sul piano erano in corso già nelle settimane precedenti al 20 novembre, quando il Consiglio di amministrazione della Disney ha licenziato l’amministratore delegato Bob Chapek e lo ha sostituito con il predecessore, Robert Iger. A guidare l’affondo per ridurre i costi è stato il direttore finanziario Christine McCarthy, che aveva avuto il placet del board e aveva ricevuto il via libera da parte dello stesso Chapek. La societá aveva assunto McKinsey a settembre per esaminare le attivitá della Disney e identificare le opportunitá di risparmio. Il team dedicato alla revisione si è subito attivato per intervistare i dirigenti, ponendo particolare attenzione al modo in cui il colosso dell’intrattenimento commercializza i suoi contenuti.

Spese di marketing e pubblicità per i film

Un potenziale cambiamento, che McKinsey stava esplorando, consisteva appunto nel togliere le decisioni sulle spese di marketing e pubblicità per i film e i programmi televisivi dalle mani dei dirigenti degli studios per centralizzarle in un’altra parte dell’azienda. La stessa Disney aveva giá preso in considerazione in passato l’idea di spostare la supervisione delle spese di marketing alla Disney Media and Entertainment Distribution.

Guidata dal dirigente Kareem Daniel, tra i principali luogotenenti di Chapek, questa divisione aveva giá una notevole influenza sui contenuti. Ora che Chapek è stato messo alla porta, però, e con il malumore espresso dal management, è tutto da vedere se il Cda vorrà procedere. Oltre a raccomandare una ristrutturazione relativa alle decisioni sui contenuti, McKinsey ha anche suggerito di consolidare i compiti relativi alle assunzioni, alle comunicazioni e ai servizi legali.