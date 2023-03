Rai Way, risultati 2022: l'utile sale a 73,7 milioni

Rai Way, i risultati del 2022

(Teleborsa) – Rai Way archivia l’esercizio 2022 con ricavi core pari a 245,4 milioni, in crescita del 6,7% rispetto ai 229,9 milioni dell’esercizio 2021, anche per effetto dell’indicizzazione all’inflazione.

L’Adjusted Ebitda è pari a 151 milioni, in crescita del 5,7% rispetto a 142,9 milioni dell’esercizio 2021, mentre l’EBITDA è pari a 151 milioni, in crescita del 5,9% rispetto ai 142,6 milioni registrati nel 2021.

L’Utile operativo (EBIT) si attesta a 103,8 milioni, in crescita del 14% rispetto ai 91,1 milioni del 2021, anche beneficiando del completo ammortamento degli apparati DVB-T. L’Utile netto si attesta quindi a 73,7 milioni, in aumento del 12,7% rispetto all’esercizio 2021, quando – anche per effetto di un’agevolazione fiscale una tantum di 1 milione – era pari a 65,4 milioni.

Il dividendo

Il Consiglio di Amministrazione di Rai Way ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti, prevista per il 27 aprile 2023 in unica convocazione, di destinare l’utile netto dell’esercizio 2022 a dividendo in favore degli Azionisti per un importo di circa 73,7 milioni, portando a nuovo circa 21.110. Di conseguenza, si propone di attribuire – tenuto conto delle n. 3.625.356 azioni proprie in portafoglio il cui diritto all’utile è attribuito proporzionalmente alle altre azioni – a ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione un dividendo complessivo di 0,2745 lordi, da mettersi in pagamento a decorrere dal 31 maggio 2023, con legittimazione al pagamento il 30 maggio 2023 (cosiddetta “record date”) e previo stacco della cedola nr. 9 il 29 maggio 2023.

Outlook

Per l’esercizio 2023 la Società prevede: una crescita dell’Adjusted EBITDA ad un tasso mid-teens (sulla base delle attuali previsioni

sui prezzi dell’elettricità per il 2023); Investimenti di mantenimento in linea con l’anno precedente; investimenti di sviluppo

sostanzialmente in linea rispetto al 2022 ma con un diverso mix RAI-terzi.