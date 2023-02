Anima, raccolta netta gennaio positiva per 34 milioni

Positiva la raccolta di gennaio

Anima Holding ha chiuso il mese di gennaio con una raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del positiva per 34 milioni di euro. A fine gennaio le masse gestite complessivamente dal Gruppo si attestano a oltre 182 miliardi di euro.

“Il 2023 si apre con un dato di raccolta contenuto, in linea con il trend dei mesi passati, influenzati più dalle fluttuazioni su base mensile legate al ciclo di vita di prodotti lanciati o a fine vita che dai rendimenti negativi delle principali asset class”, ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore Delegato di Anima Holding.

“Ad oggi, nonostante una partenza per le nostre gestioni positiva a gennaio del 2,8% (performance media ponderata dei fondi comuni), vediamo un atteggiamento ancora cauto da parte della clientela – ha proseguito il manager – ma rimaniamo comunque soddisfatti di un andamento commerciale solido e con buone prospettive di crescita per l’anno in corso, soprattutto se assisteremo a una stabilizzazione dei mercati e in particolare delle aspettative legate al contesto dei tassi di interesse”. (Teleborsa)