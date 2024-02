Amazon e Bmw vincono causa civile per prodotti contraffatti in Spagna

Volevano vendere prodotti con marchio Bmw su Amazon ma sono stati fermati e processati. E così Amazon e il Gruppo Bmw hanno vinto una causa civile congiunta in Spagna contro quattro truffatori locali che hanno tentato di vendere parti e accessori Bmw contraffatti, tra cui tappi per valvole, stemmi e portachiavi, in tutta Europa.

Bloccati nel 2022 dalla piattaforma di e-commerce 800mila account di vendita illegali

Amazon impiega una serie di tecnologie di protezione automatizzate per impedire che i prodotti contraffatti vengano venduti sul suo negozio online. Nel 2022, i sistemi di Amazon hanno bloccato più di 800mila tentativi di apertura di nuovi account di vendita da parte di malintenzionati, prima che questi potessero mettere in vendita anche un solo prodotto, e più del 99% delle inserzioni sospettate di essere fraudolente o contraffatte sono state bloccate o rimosse grazie alle protezioni automatiche e proattive di Amazon.

Chiusi gli accunti di vendita e rimborsati i clienti che comperato prodotti contraffatti

Nel caso in questione Amazon ha rilevato attività sospette utilizzando strumenti avanzati di apprendimento automatico e ha collaborato con il Gruppo Bmw per verificare che i prodotti in questione fossero contraffatti. La gestione del caso ha visto Amazon chiudere gli account di vendita dei truffatori, eliminando le inserzioni di prodotti contraffatti collegate al caso e rimborsando in modo i clienti coinvolti. Nel 2022 Amazon ha denunciato o segnalato per indagini oltre 1.300 criminali negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell’UE e in Cina.