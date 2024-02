Bankitalia, a dicembre emissioni nette di bond da residenti per 4,2 miliardi

Nel mese di dicembre 2023 i settori residenti hanno registrato emissioni nette di obbligazioni per 4,2 miliardi di euro, secondo quanto comunicato dalla Banca d’Italia nella pubblicazione mensile “Mercato finanziario”.

Le amministrazioni pubbliche hanno effettuato emissioni nette pari a 1,2 miliardi di euro: vi hanno contribuito emissioni nette di BTP (11,6 miliardi) a fronte di rimborsi netti di CCT (7,2 miliardi), BOT (2,9 miliardi), titoli di amministrazioni locali (0,2 miliardi) e titoli internazionali (0,1 miliardi). Le banche hanno effettuato emissioni nette per 0,2 miliardi di euro.

Non solo Stato

I rimanenti settori hanno registrato emissioni nette per 2,8 miliardi di euro (gli altri intermediari finanziari e le società non finanziarie emissioni nette pari a 1 e 1,9 miliardi a fronte di rimborsi netti delle imprese di assicurazione per 0,1 miliardi).

Nel mese di gennaio i rendimenti a scadenza lordi dei BTP guida a 3 e 10 anni sono diminuiti entrambi di 1 punto base, mentre quello a 30 anni è aumentato di 3 punti base, portandosi rispettivamente al 3, 3,81 e 4,44 per cento. Il rendimento del CCT guida è diminuito di 5 punti base, portandosi al 5,43 per cento.

(Teleborsa)